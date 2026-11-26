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INVESTIMENTOS Amazon, que investiu R$ 75 bi no Brasil, vê o País com potencial 'quase ilimitado', diz CEO Desde a Black Friday anterior, a Amazon adicionou mais de 120 centros logísticos à operação brasileira

Quinze anos de presença no Brasil, mais de R$ 75 bilhões investidos e uma rede de 350 centros logísticos. Para Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil, esses números representam apenas uma amostra do potencial de crescimento da companhia no País.

"Considero que ainda é o dia 1 para a operação", afirmou, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

Segundo ela, o Brasil figura entre as grandes prioridades da gigante americana, que aposta na baixa penetração do e-commerce no varejo nacional e na mudança dos hábitos de consumo dos brasileiros para sustentar sua expansão.

Relatório do Bradesco BBI afirma que, das vendas do varejo brasileiro, o e-commerce responde por apenas 17%, porcentual que chega a 40% em mercados nos quais o comércio online é mais consolidado.

"O investimento que a gente faz não é olhando para o ano, a gente faz porque sabe do potencial de longo prazo", afirmou a executiva. Somente em 2025, a Amazon investiu um montante recorde de mais de R$ 19 bilhões no Brasil, com recursos direcionados a infraestrutura logística, tecnologia e pessoal.

A Amazon não divulga separadamente os resultados financeiros da operação brasileira. No terceiro trimestre, a companhia registrou receita líquida global de US$ 202 bilhões, alta de 12% na comparação anual e lucro líquido de US$ 20,7 bilhões, com recuo de 2,4%. No segmento internacional, a receita cresceu 5,4%, para US$ 43,1 bilhões, enquanto o lucro operacional avançou 31,8%, para US$ 1,6 bilhão.

Para os próximos anos, Juliana sinaliza a continuidade da estratégia de expansão, apoiada em três pilares: infraestrutura logística, tecnologia e pessoal. A ampliação da rede logística é uma das principais frentes desse movimento.

Desde a Black Friday anterior, a Amazon adicionou mais de 120 centros logísticos à operação brasileira, uma média de dois novos centros por semana. A estratégia é aproximar os estoques das casas dos consumidores e reduzir os prazos de entrega.

"A gente entrega hoje desde as comunidades ribeirinhas da Amazônia até todas as favelas aqui em São Paulo e no Rio, com a mesma velocidade dos bairros da cidade", diz ela.

Em oito cidades brasileiras, a companhia já realiza entregas de determinados produtos em 15 minutos, modalidade que não oferecia há um ano. A cobertura de entregas no mesmo dia triplicou no período, alcançando 22 Estados e 13 capitais. Atualmente, mais da metade dos pedidos de clientes Prime é entregue no mesmo dia ou no dia seguinte.

A redução dos prazos de entrega acompanha uma mudança no perfil das compras on-line, com a expansão de categorias de consumo recorrente. "No passado, compravam mais eletrônicos. Hoje, compram bens de consumo, como arroz, perfume, shampoo, itens do dia a dia", afirma.

Amazon perde para concorrentes no País

A ofensiva logística da Amazon ocorre em meio ao acirramento da disputa pelo comércio eletrônico brasileiro. Segundo pesquisa divulgada em agosto pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT), a gigante americana ocupa a quarta posição no ranking das maiores plataformas do País, com volume bruto de mercadorias vendidas (GMV) estimado em R$ 40 bilhões em 2025, atrás de Mercado Livre (R$ 185 bilhões), Shopee (R$ 70 bilhões) e Magazine Luiza (R$ 44,3 bilhões).

Sztrajtman evita falar em uma guerra de preços e subsídios no setor, mas avalia que o mercado brasileiro ainda comporta o crescimento de diferentes competidores.

Uma das frentes dessa disputa é a ampliação da variedade de produtos. A Amazon, que firmou neste ano parcerias com grandes varejistas, como Magazine Luiza e Carrefour, reúne mais de 100 mil vendedores independentes em seu marketplace, dos quais 99% são pequenas e médias empresas.

A expansão da infraestrutura logística também busca impulsionar as vendas desses parceiros. No último ano, as vendas dos lojistas que utilizam o serviço de logística da Amazon, conhecido pela sigla FBA (Fulfillment by Amazon), dobraram no Brasil.

Por meio do serviço, a companhia assume a armazenagem, a embalagem e a entrega dos produtos comercializados pelos vendedores. Em seis anos, a operação avançou de um para cerca de 11 Estados, que concentram mais de 95% da base de vendedores parceiros da Amazon no País.

Expectativas para a Black Friday

A expansão da infraestrutura logística será colocada à prova nesta Black Friday, para a qual a Amazon preparou a maior campanha da data promocional de sua história no Brasil, com descontos de até 80% e parcelamento em até 21 vezes sem juros.

O otimismo da companhia é reforçado pelo desempenho do dia 11 de novembro (11/11), uma das chamadas datas duplas que vêm ganhando espaço no calendário comercial do varejo brasileiro. Na ocasião, as vendas dos lojistas parceiros da plataforma dobraram na comparação anual.

Para atender ao pico de demanda, a Amazon abriu mais de 12 mil vagas temporárias no País. A companhia gera atualmente mais de 55 mil empregos diretos e indiretos no Brasil, número 50% maior que o registrado em 2025.

A Amazon também aposta na inteligência artificial para facilitar as compras e impulsionar as vendas. Lançada neste mês, a Alexa para compras permite aos consumidores comparar produtos, consultar históricos de preços e montar carrinhos de compras por meio de conversas com a ferramenta.

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