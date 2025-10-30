A- A+

Negócios Amazon: receita com nuvem cresce mais que o esperado e ações da empresa sobem após pregão Vendas totais sobem 13%, para US$ 180,2 bilhões. Receita da AWS cresce 20% em relação ao ano anterior, maior percentual desde 2022

Uma semana após uma pane em sua divisão de nuvem que deixou centenas de serviços globais fora do ar, a Amazon reportou em seu balanço nesta quinta-feira um crescimento da Amazon Web Services (AWS) que superou as expectativas analistas de Wall Street. As ações chegaram a subir cerca de 10% nas negociações após o fechamento do mercado, depois de encerrar o dia cotadas a US$ 222,86.

Só a receita da AWS teve um aumento de 20% em relação ao ano anterior, com ganhos que chegaram a US$ 33 bilhões. Foi o maior percentual de crescimento para essa base de comparação desde 2022.

As vendas totais da companhia chegaram a US$ US$ 180,2 bilhões no terceiro trimestre, uma alta de 13% ante os US$ 158,9 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.

Alívio aos investidores

O resultado foi recebido com certo alívio pelos investidores, que vinham preocupados com sinais de que a maior fornecedora de computação em nuvem poderia estar perdendo espaço para rivais como Google Cloud e Azure (da Microsoft).

