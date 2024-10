A- A+

NEGÓCIOS Amazon supera previsão com lucro líquido de US$ 15,33 bi no 3º trimestre As ações da empresa saltavam depois do anúncio do balanço

A gigante do varejo online e do streaming Amazon.com anunciou lucro de US$ 15,33 bilhões no terceiro trimestre, o que correspondeu a um crescimento de 55% ante o mesmo período de 2023.



O resultado superou por uma ampla margem as projeções dos analistas que era de US$ 12,21 bilhões, segundo as estimativas compiladas pela FactSet.

As ações da empresa saltavam no after hours após balanço.

O ganho por ação foi de US$ 1,43, acima do US$ 1,14 por ação da previsão de analistas compilada pela FactSet. O faturamento líquido no período totalizou US$ 158,9 bilhões, ante projeções de US$ 157,28 bilhões e 11% acima do mesmo período de 2023.

A companhia projetou que as vendas líquidas no quatro trimestre devem se situar entre US$ 181,5 bilhões e US$ 188,5 bilhões, ou que cresçam entre 7% e 11% em comparação com o quarto trimestre de 2023.



Esta projeção antecipa um impacto desfavorável de aproximadamente 10 pontos base das taxas de câmbio, informou a empresa.

As ações da varejista subiam 4,76% perto das 17h17, após o fechamento da sessão regular em Nova York.

As vendas do segmento América do Norte aumentaram 9% em relação ao ano anterior, para US$ 95,5 bilhões. O desempenho internacional mostrou alta de 12% na mesma base. Já a as vendas do segmento AWS aumentaram 19% ano após ano.



Veja também

Apple Apple atinge as estimativas de vendas, mas a região da China continua sendo um ponto fraco