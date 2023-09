Amazon vai contratar 250 mil trabalhadores para temporada de fim de ano, 67% a mais que 2022

A- A+

A Amzon anunciou hoje que vai contratar 250 mil trabalhadores nos EUA para a temporada de compras de fim de ano, número 67% maior do que em 2022, e aumentará o pagamento médio do pessoal de logística para cerca de US$ 20,50 por hora, já que tenta recrutar e reter pessoal em meio a uma escassez de mão de obra.

As contratações incluirão trabalhadores em período integral, meio período e sazonais, com salários que variam de US$ 17 a US$ 28 por hora, dependendo da localização, informou a empresa na terça-feira em um blog. Algumas novas contratações serão elegíveis para bônus que variam de US$ 1.000 a US$ 3.000.

A empresa sediada em Seattle normalmente aumenta as contratações no outono do hemisfério Norte para garantir que terá trabalhadores suficientes para a crucial temporada de compras natalinas.

A Amazon é o segundo maior empregador privado nos EUA, atrás apenas do Walmart Inc. A empresa empregava 1,46 milhão de pessoas em todo o mundo no final de junho. A maioria dessas pessoas trabalha na enorme divisão de logística da empresa, principalmente nos galpões que armazenam e embalam itens.

A Amazon tem sido abalada por conflitos trabalhistas nos últimos anos. A empresa está contestando uma eleição na qual mais de 8.000 trabalhadores em Staten Island, Nova York, ganharam o direito de serem representados por um sindicato. Esforços semelhantes noutros armazéns falharam, embora as iniciativas de organização continuem.

