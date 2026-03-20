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oportunidade Ambev abre inscrições para programa de estágio Inscrições estão abertas até o dia 13 de abril

A Ambev abriu inscrições para o Programa de Estágio 2026. Poderão participar do processo seletivo estudantes de graduação. Os interessados poderão inscrever-se até o dia 13 de abril por meio do site.

O programa, que tem como mote “Potencialize seu futuro”, oferece oportunidades de atuação em diferentes áreas do negócio. Na inscrição, o candidato pode escolher com qual frente de atuação mais se identifica, sendo as opções disponíveis business ou supply.

Os estagiários poderão participar da League, liga de estagiários da companhia, presente em todas as regiões do país. A iniciativa, criada por estagiários para estagiários, promove conexão, desenvolvimento e acesso a experiências como competições de cases e conversas com vice-presidentes da companhia.

De acordo com o diretor de People da Ambev, João Vitor Marinho, o programa busca estudantes com disposição para assumir responsabilidades no início da carreira.

“Acreditamos que talento se desenvolve na prática. Nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para quem quer potencializar seu futuro, assumir responsabilidades, contribuir com resultados concretos e ajudar a construir algumas das marcas mais amadas do país”, afirma.

Segundo a empresa, os estagiários são estimulados a aplicar ferramentas analíticas, inteligência artificial e soluções digitais em desafios reais do negócio, com foco em eficiência, inovação e geração de valor.

“Essa edição do programa traduz a ambição de formar uma próxima geração altamente potente e ambidestra, fortalecendo nossa capacidade de inovação e execução no longo prazo. Quando investimos em desenvolvimento técnico e comportamental desde o início da carreira, ampliamos não só as possibilidades individuais dessas pessoas, mas a capacidade coletiva de inovar, crescer e gerar impacto em larga escala”, diz Marinho.

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