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Economia Ambev amplia programa de crédito e renegociação para alcançar 250 mil bares e restaurantes Companhia prevê mobilizar mais de R$ 100 milhões em soluções financeiras e capacitação ao longo de 2026

A Ambev anunciou a ampliação do programa BORA, iniciativa voltada à geração de renda e inclusão produtiva, com foco em bares, restaurantes e pequenos comércios parceiros em todo o país. A expectativa é alcançar até 250 mil pontos de venda em 2026, mobilizando mais de R$ 100 milhões em soluções financeiras, capacitação e desenvolvimento de negócios.

A iniciativa chega em um momento de dificuldades para o acesso ao crédito por parte dos pequenos empreendedores. Segundo levantamento do Sebrae, 85% dos empresários brasileiros não solicitaram crédito nos últimos seis meses e, entre aqueles que buscaram financiamento, apenas 48% conseguiram aprovação.

Com o novo ciclo do programa, a Ambev pretende oferecer alternativas como crédito assistido, renegociação de dívidas, ampliação de prazos de pagamento, orientação financeira e capacitação empresarial. Na prática, o alcance representa cerca de um em cada cinco estabelecimentos do setor no Brasil, equivalente a aproximadamente 20% a 25% do mercado.

De acordo com Guilherme Fleury, diretor financeiro (CFO) da Ambev, a iniciativa busca fortalecer os negócios que movimentam a economia local.

“Acreditamos que apoiar nossos parceiros, bares e restaurantes, é fortalecer a economia real do Brasil. Mais do que ampliar o acesso ao crédito, queremos criar oportunidades para que esses negócios cresçam de forma sustentável”, afirmou.

O cenário é especialmente desafiador para o setor de alimentação fora do lar. Dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) apontam que 35% dos estabelecimentos estão endividados atualmente. Apesar disso, o segmento continua sendo um dos principais motores da economia brasileira, movimentando cerca de R$ 416 bilhões por ano e gerando aproximadamente 4,9 milhões de empregos.

Segundo a Ambev, a ampliação do programa utilizará a proximidade operacional da companhia com sua rede de parceiros para oferecer soluções financeiras mais adequadas à realidade dos pequenos negócios. Além do acesso ao crédito, o projeto busca simplificar a jornada dos empreendedores por meio de ferramentas de gestão, tecnologia, relacionamento e orientação especializada.

A vice-presidente de Impacto e Relações Corporativas da Ambev, Carla Crippa, destaca que a proposta vai além da oferta de recursos financeiros.

“Sempre estivemos ao lado dos empreendedores brasileiros e acompanhamos de perto os desafios de quem movimenta a economia todos os dias. Ao ampliar o nosso programa BORA, queremos usar nossa escala, capilaridade e conhecimento para contribuir com a geração de renda e o desenvolvimento dos negócios locais”, disse.

O programa também prevê cursos, mentorias e treinamentos voltados para gestão financeira, vendas e planejamento empresarial. A iniciativa é realizada em parceria com o Fundo de Impacto Estímulo desde 2024.

Para Mariane Salvador, líder de novos negócios e desenvolvimento territorial do Estímulo, o fortalecimento dos pequenos empreendedores tem impacto direto no desenvolvimento econômico dos territórios.

“Micro e pequenos empreendedores de bares e restaurantes têm um papel essencial na economia e no desenvolvimento das comunidades. Queremos ampliar o acesso a crédito acessível e à capacitação em gestão financeira e vendas, fortalecendo esses negócios para que cresçam com mais estrutura, competitividade e segurança”, afirmou.

Criado em 2022, o BORA é o principal programa da Ambev voltado à geração de renda e inclusão produtiva. A meta da companhia é incluir produtivamente 5 milhões de brasileiros até 2032. Até o momento, mais de 1,5 milhão de pessoas já foram impactadas por meio de mais de 30 iniciativas desenvolvidas em diferentes regiões do país.

Entre os beneficiados está a empreendedora Taís, proprietária da distribuidora Bora Beber, em Salvador. Segundo ela, as orientações recebidas ajudaram diretamente no crescimento do negócio.

“Começamos em casa durante a pandemia e hoje já temos um ponto comercial. As dicas recebidas ajudaram muito no crescimento da empresa. Com o crédito do Estímulo, pretendo investir em estoque e fortalecer o capital de giro para continuar expandindo o negócio”, relatou.

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