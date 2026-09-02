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Inclusão Ambev cria Instituto BORA em parceria com a Yunus para ampliar inclusão produtiva Novo instituto nasce da evolução do BORA Hub, reúne 120 membros e já registra mais de R$ 810 milhões em renda gerada

A Ambev vai transformar o BORA Hub, estrutura criada em 2024 para conectar iniciativas de inclusão produtiva, em um instituto voltado à mobilização de empresas e organizações em torno da geração de renda e oportunidades. A nova estrutura será administrada pela Yunus Negócios Sociais e terá governança compartilhada, com a participação de empresas interessadas em fortalecer a agenda de inclusão produtiva no Brasil.

A rede formada pelo BORA já reúne 120 membros e 130 projetos cadastrados, responsáveis pela geração de mais de R$ 810 milhões em renda. Com a criação do Instituto BORA, a proposta é ampliar essa articulação e atrair mais recursos, conhecimento, conexões e organizações para iniciativas de geração de renda.

O modelo prevê a combinação de recursos financeiros com capacitação, mentoria, conexão com o mercado, inteligência e articulação em rede. Uma das principais ferramentas será um fundo coletivo, formado com recursos de diferentes empresas, para apoiar negócios sociais e organizações sem fins lucrativos.

A nova estrutura também cria os chamados Alma Matters, instituições investidoras que integrarão o Conselho Consultivo do Instituto. Elas poderão contribuir com diretrizes estratégicas e participar das decisões relacionadas à destinação dos recursos do fundo.

Os investimentos serão direcionados a negócios sociais e organizações sem fins lucrativos por meio do FIDC Yunus e de editais próprios do Instituto. A gestão ficará sob responsabilidade da Yunus, enquanto o Conselho Consultivo terá a função de ampliar a construção conjunta entre as organizações participantes.

Ambev, Yunus e PepsiCo serão os membros fundadores e pretendem ampliar a participação de outras empresas. Ao ingressarem como Alma Matters, as organizações poderão contribuir com recursos, conhecimento e capacidade de mobilização para fortalecer a rede.

“O BORA nasceu na Ambev para ampliar a agenda de inclusão produtiva e, ao longo dos anos, deu origem a uma rede de organizações, projetos e oportunidades. Agora, damos um novo passo com o BORA Hub, que se torna Instituto para ampliar a mobilização de parceiros e recursos. A Ambev seguirá desenvolvendo suas iniciativas próprias, enquanto o Instituto amplia o espaço para a contribuição de outras organizações”, explica Laura Aguiar, diretora de Impacto e Relações com a Sociedade da Ambev.

A Ambev criou o BORA em 2022 como uma plataforma voltada a projetos de geração de renda. Em 2024, a iniciativa evoluiu para o BORA Hub, desenvolvido em parceria com a Yunus Negócios Sociais. Agora, a transformação em instituto pretende diversificar as fontes de financiamento e ampliar a participação do setor privado.

A companhia mantém a meta de contribuir para a inclusão produtiva de 5 milhões de brasileiros até 2032. Com a nova estrutura, a empresa continuará responsável por iniciativas próprias relacionadas à sua cadeia e à sua estratégia de impacto, além de permanecer como organização mantenedora do Instituto BORA.

Para Bárbara Almeida Ladeia, gerente de Inovação Socioambiental da Yunus Negócios Sociais América Latina, a atuação conjunta é necessária para ampliar o alcance das iniciativas.

“Inclusão socioprodutiva é um problema de escala nacional, e nenhuma empresa, OSC ou fundação resolve isso sozinha. O que aprendemos em dois anos de Bora Hub é que o valor não está apenas em cada organização, está na conexão entre elas: juntos fazemos mais do que a soma das partes”, afirma.

Segundo ela, o Instituto BORA pretende transformar a articulação existente em uma estrutura permanente de impacto, com governança compartilhada, fundo coletivo, dados, métricas e prestação de contas.

A PepsiCo também integra a iniciativa como membro fundador. Para Regina Teixeira, diretora sênior de Assuntos Corporativos da PepsiCo Brasil, a colaboração entre diferentes organizações é fundamental para ampliar oportunidades de geração de renda.

“Na PepsiCo, acreditamos que ampliar oportunidades de geração de renda e desenvolvimento é fundamental para construir comunidades mais fortes e resilientes. Por isso, temos satisfação em integrar o Instituto BORA e somar esforços com organizações que compartilham o compromisso de ampliar a inclusão produtiva no Brasil”, comenta.

A previsão é que a constituição do Instituto BORA seja concluída ainda em 2026. O início dos investimentos do fundo está previsto para 2027.

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