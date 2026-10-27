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Iniciativa Ambev dobra meta e planeja levar água potável a 6 milhões de pessoas até 2030 Marca social AMA destina todo o lucro das vendas para projetos de acesso hídrico em comunidades vulneráveis

A Ambev anunciou a ampliação das ações da marca de água AMA com a meta de levar acesso à água potável a 6 milhões de pessoas no Brasil até 2030. Criada em 2017 como um negócio social que destina 100% dos lucros de suas vendas para projetos hídricos, a iniciativa atua no enfrentamento de um problema que afeta 33 milhões de brasileiros sem saneamento ou água limpa, segundo dados do Instituto Trata Brasil.

Em nove anos de operação, o projeto já impactou mais de 3 milhões de pessoas em diferentes regiões do país por meio de 135 intervenções comunitárias. A nova fase prevê a aceleração do modelo com a construção de poços profundos e a instalação de bebedouros públicos em áreas de alta vulnerabilidade social.

"AMA nasceu a partir de um dado impossível de ignorar: milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água. Sabemos que a ausência desse recurso afeta a saúde e o desenvolvimento. Agora, queremos acelerar esse modelo para chegar a ainda mais pessoas e territórios", afirmou Laura Aguiar, diretora de Impacto e Relações com a Sociedade da Ambev.

A expansão dos atendimentos é realizada em conjunto com organizações sociais e startups focadas em soluções hídricas. Em parceria com a Água Camelo, a marca levou a tecnologia da Estação Água Segura a territórios como a Aldeia Mutum, no Acre, o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, além de comunidades no Complexo do Alemão e na Rocinha.

A iniciativa também atua junto ao Catalyst Brasil, por meio do Fundo Catalisador Água, para financiar tecnologias de segurança hídrica, e mantém cooperação contínua com a Fundação Avina em projetos voltados ao Semiárido brasileiro.

A ampliação das metas da AMA integra a estratégia de sustentabilidade e gestão ambiental da Ambev, que reúne ações de preservação de nascentes através do programa Bacias e Florestas, além de metas de eficiência hídrica nas fábricas da companhia.

A disponibilidade de água potável também é utilizada pela empresa em campanhas de consumo responsável de bebidas alcoólicas em eventos de grande porte pelo país.





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