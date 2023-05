Ambev estreia no mercado de vinhos; rótulos são trazidos diretamente de Mendoza, na Argentina

A- A+

A Ambev está entrando no mercado de vinhos brasileiros com rótulos de brancos e tintos produzidos pela vinícola argentina Dante Robino, localizada na cidade de Mendoza. A produtora foi comprada há três anos pela AB Inbev, dona da Ambev.

Em agosto de 2021, a Ambev criou uma unidade de negócios para lançar novas bebidas alcoólicas, como vinho, gim e vodca, diversificando o portfólio para além da cerveja.

De início, os vinhos da Dante Robino eram trazidos ao país via importadoras, resultando em poucos rótulos no mercado. Agora, diretamente via Ambev, a produção da vinícola argentina chega ao Brasil com um portfólio maior.

Em um primeiro momento, o catálogo oferece as linhas Dante Robino, Legado e Gran Dante, com preços ao consumidor que vão de R$ 49,90 a R$ 219,90. Para quem gosta de espumantes, uma garrafa de Novecento vai custar R$ 49,90.

No total, são 17 rótulos com diferentes tipos de uva, como a tradicional Malbec, muito comum entre vinhos argentinos, e a Bonarda, amplamente utilizada na Argentina, mas ainda pouco conhecida pelo consumidor brasileiro.

Entre parreiras próprias e associações com vinhedos de uvas Malbec, Cabernet Sauvignon, Bonarda e outras, a empresa cultiva uma área total de 400 hectares entre as montanhas.

Aumento da produção

Segundo Nicolas Bruno, diretor geral da Bodega Dante Robino, a decisão da Ambev de entrar no mercado de vinhos se deu pela proposta de democratizar o acesso à bebida.

— O nosso ponto de encontro com a Bodega Dante Robino foram os valores semelhantes aos nossos: paixão, tradição e qualidade. Queremos trazer uma imagem mais informal, coloquial do vinho, e ter sempre o produto disponível para o consumidor. Tem muitos lugares em que o brasileiro não encontra o vinho — disse.

Segundo Bruno, nos últimos anos a vinícola padronizou processos, investindo em qualidade e higiene, com muitas mudanças técnicas. E ampliou a produção para atender a expansão de mercado:

— Hoje, aumentamos nossas barricas carvalho e a nossa linha de engarrafamento passou a funcionar todos os dias.

Os vinhos estarão disponíveis para compra a partir do dia 23 de maio no site de Dante Robino e do dia 25 de maio em plataformas de e-commerce como Zé Delivery, Amazon, Magalu, entre outros, além de pontos de vendas físicos.

