Ambev investe R$ 10 milhões em Pernambuco para produzir marcas zero álcool

A Ambev anunciou investimento de R$ 10 milhões para a Cervejaria Pernambuco, localizada em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife. O objetivo é produzir cervejas sem álcool das marcas Brahma e Budweiser, com os rótulos Brahma Zero e Bud Zero, para abastecer toda a região Nordeste.



"À medida em que o consumidor tem buscado opções de cervejas sem álcool, este investimento é mais um passo importante da Ambev para ampliar a distribuição no Norte e Nordeste. E também reforça nosso compromisso com o consumo responsável de bebidas alcoólicas", pontuou Rodrigo Moccia, diretor de Relações Institucionais da Ambev.

A Cervejaria Pernambuco, que já recebeu mais de R$ 2,4 bilhões em investimentos desde 2010, é a maior unidade de produção de cervejas e refrigerantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. A unidade também é polo de produção de levedura para todo o país e agora passa a ser líder na fabricação de cervejas zero nessas regiões.

A Ambev está presente em Pernambuco desde 1929. Além da unidade de Itapissuma, a empresa conta com três centros de distribuição em Olinda, Cabo de Santo Agostinho e Caruaru, e quatro revendas - Petrolina, Arcoverde, Salgueiro e Serra Talhada. Ao todo, a companhia emprega 2.500 funcionários, entre próprios, terceirizados e revendedores.

