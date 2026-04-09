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Nordeste Ambev investe R$ 300 milhões para produção de cerveja premium no Nordeste Nova fase da Cervejaria Equatorial expande presença do rótulo Spaten na região

A Ambev anunciou investimento de R$ 300 milhões na Fábrica Equatorial, no Maranhão, com foco na ampliação da capacidade produtiva e na produção da cerveja Spaten no Nordeste.

A iniciativa integra a estratégia da companhia de fortalecer sua atuação no segmento premium, no qual assumiu liderança em 2025, acumulando crescimento superior a 200% desde 2019.

Com cinco linhas de envase, a unidade tem capacidade para produzir até 150 mil garrafas e 130 mil latas por hora, abastecendo mais de sete estados. Além da Spaten, a fábrica segue produzindo marcas como Brahma, Skol, Antarctica, Bohemia e Original.

Desde a inauguração, a unidade já recebeu mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos, consolidando-se como polo estratégico de produção e distribuição para o Norte e Nordeste. Segundo o vice-presidente de Supply da Ambev, Valdecir Duarte, o Nordeste é uma região-chave para o crescimento da empresa e da categoria cervejeira no país.

Nos últimos cinco anos, a companhia investiu cerca de R$ 2,8 bilhões na região, onde mantém 12 unidades industriais, 20 centros de distribuição e 87 revendedores. No Maranhão, as operações geram mais de 18 mil empregos diretos e indiretos.

O novo aporte também acompanha o plano nacional da Ambev, que soma mais de R$ 10 bilhões investidos no Brasil nos últimos três anos, com foco na expansão da produção e no fortalecimento da presença regional.

Investimentos da Ambev no Nordeste

A presença da Ambev no Nordeste é histórica, anterior à fusão entre Brahma e Antarctica que deu origem à companhia. Marcas tradicionais já atuavam na região há décadas, fazendo parte da construção do setor na região.

Essa trajetória se fortaleceu nos últimos 5 anos com investimentos de R$ 2,8 bilhões voltados à ampliação da capacidade produtiva, modernização da logística e desenvolvimento de parcerias locais. Hoje, a companhia opera na região com 12 unidades industriais, 20 centros de distribuição e 87 revendedores em estados estratégicos, contribuindo para a geração de emprego, renda e crescimento econômico em diversos municípios.

No Maranhão, a Ambev mantém ainda três centros de distribuição (São Luís, Imperatriz e Presidente Dutra), além de oito revendas. Juntas, essas operações geram mais de 18 mil empregos diretos, indiretos e induzidos na cadeia produtiva do estado.

Ambev investe R$ 10 bilhões no Brasil

O aporte integra uma estratégia de longo prazo da Ambev no país: nos últimos 3 anos, a companhia investiu mais de R$ 10 bilhões em suas operações ao redor do Brasil, com foco na expansão de linhas de produção de cervejas, refrigerantes e embalagens.

*Com informações da assessoria.

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