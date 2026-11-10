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Economia Ambev lança edital de R$ 500 mil para apoiar projetos de impacto social e ambiental no Brasil Iniciativa Bora Impactar vai selecionar 10 organizações em todas as regiões do país com aporte individual de R$ 50 mil

A Ambev abriu inscrições para o edital Bora Impactar, nova frente de investimento social voltada ao fortalecimento de organizações da sociedade civil (OSCs) no Brasil. A iniciativa vai destinar R$ 500 mil em recursos não reembolsáveis para impulsionar 10 projetos de impacto socioambiental, garantindo um aporte semente de R$ 50 mil para cada entidade selecionada.

O programa busca facilitar o acesso a capital para iniciativas comunitárias que atuam no desenvolvimento local, permitindo que projetos com potencial de transformação ganhem escala ou saiam do papel. A seleção é aberta a propostas alinhadas a qualquer um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Para assegurar a representatividade territorial no país, o edital prevê a escolha de dois projetos em cada uma das cinco regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O processo de avaliação das propostas vai levar em consideração o potencial de impacto socioambiental, a capacidade de execução da entidade, o potencial de multiplicação do investimento e a sustentabilidade financeira da iniciativa após o aporte.

“Acreditamos que ampliar o acesso a recursos é também ampliar oportunidades e impacto. O Bora Impactar nasce para fortalecer organizações que já fazem a transformação acontecer nos territórios em que atuamos, contribuindo para que boas iniciativas ganhem força, cheguem a mais pessoas e façam a diferença na vida de suas comunidades”, afirmou a diretora de Impacto e Relações com a Sociedade da Ambev, Laura Aguiar.

A nova frente integra a estratégia de investimento social privado da companhia para apoiar organizações que atuam na ponta, estimulando a inclusão produtiva e o desenvolvimento comunitário nas áreas de abrangência da empresa.

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas até o dia 22 de novembro por meio da plataforma Prosas. Podem participar organizações sem fins lucrativos que possuam CNPJ ativo há pelo menos dois anos e sede no Brasil. A etapa de avaliação técnica e análise documental ocorrerá entre 23 de novembro e 3 de dezembro, com a contratação das entidades e repasse das verbas programados para dezembro de 2026.

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