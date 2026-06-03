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Cômite de Estabilidade Financeira

Ambiente requer cautela e diligência nas concessões de crédito, afirma Comef, do BC

Materialização de risco permaneceu elevada e em ascensão para todos os portes de empresas", disse, na ata de sua 65ª reunião, publicada nesta manhã

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Sede do Banco Central do Brasil, em BrasíliaSede do Banco Central do Brasil, em Brasília - Foto: Raphael Ribeiro/Banco Central

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central (BC) avaliou nesta quarta-feira (3) que o ambiente de taxa básica de juros contracionista, aliado ao elevado endividamento de famílias e empresas, requer cautela e diligência nas concessões de crédito.

"As empresas estão sentindo o aperto monetário, embora a maior parte das corporações demonstre resiliência. A materialização de risco permaneceu elevada e em ascensão para todos os portes de empresas", disse, na ata de sua 65ª reunião, publicada nesta manhã.

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Quanto às famílias, o colegiado observou que os níveis elevados de ativos problemáticos e de probabilidade de default permanecem indicando que a materialização de risco deve continuar pressionada. Acrescentou que o endividamento e o comprometimento de renda das famílias estão historicamente elevados e seguiram aumentando.

"O contínuo aumento da participação de modalidades mais onerosas na composição da dívida deve continuar impactando o comprometimento de renda. O Comitê continuará aprofundando o debate sobre esse tema. Na visão do Comitê, esse cenário requer cautela e diligência adicionais no mercado de crédito."

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