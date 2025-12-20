Sáb, 20 de Dezembro

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Ambipar aprova plano de recuperação judicial e leva proposta à Justiça

Entre os objetivos estão a manutenção da normalidade das operações e a continuidade da prestação de serviços aos clientes

O plano de recuperação da Ambipar tem foco na preservação da atividade empresarial  - Foto: Divulgação

O conselho de administração da Ambipar aprovou, nesta sexta-feira, 19, os termos e condições do plano de recuperação judicial do Grupo Ambipar. A proposta foi protocolada no processo que tramita na 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

O plano abrange a Ambipar e suas afiliadas, incluindo a Environmental ESG, e estabelece as principais medidas voltadas à superação da atual situação econômico-financeira do grupo.

Segundo as companhias, o plano de recuperação judicial foi estruturado em conjunto com assessores financeiros e jurídicos, com foco na preservação da atividade empresarial e no cumprimento da função social da empresa.

Entre os objetivos estão a manutenção da normalidade das operações, a continuidade da prestação de serviços aos clientes e parceiros e a preservação dos postos de trabalho.

Até ser submetido à assembleia geral de credores, o plano poderá sofrer ajustes em decorrência de negociações com os stakeholders (grupos de interesse) envolvidos, afirmou a Ambipar, por meio de fato relevante divulgado nesta noite de sexta-feira, 19.

Em seu pedido de recuperação, a Ambipar, aceito em 30 de outubro pela juíza Caroline Fonseca, da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, informou que suas dívidas somam R$ 10,48 bilhões.

