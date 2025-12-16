A- A+

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Ambipar: Tribunal no Texas marca audiência para avaliar proposta de financiamento O objetivo é avaliar a proposta da holding brasileira de um financiamento de até US$ 3 milhões para o custeio do processo de Chapter 11

O Opportunity, que por meio de fundos é o segundo maior acionista da Ambipar Response, enviou documentos ao juiz no Texas contra a proposta desse financiamento

O juiz Alfredo Pérez, responsável por avaliar a recuperação judicial da Ambipar Emergency Response nos Estados Unidos, fará uma audiência na sexta-feira, 19, com credores e acionistas do grupo. O encontro será no Tribunal de Houston, no Texas, com início às 13 horas (de Brasília).

O objetivo é avaliar a proposta da holding brasileira de um financiamento de até US$ 3 milhões para a Ambipar Response bancar o custeio do processo de Chapter 11, o equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos.

A iniciativa, segundo os advogados da Ambipar, na proposta apresentada em novembro no tribunal do Texas, busca "assegurar liquidez mínima para a reestruturação", mantendo flexibilidade para captar recursos adicionais.

O Opportunity, que por meio de fundos é o segundo maior acionista da Ambipar Response, enviou documentos ao juiz no Texas contra a proposta desse financiamento. Entre as alegações, a gestora argumenta que a holding retirou todo o caixa da subsidiária americana e essa proposta de financiamento deixa isso claro.

Entre os condicionantes para receber estes recursos, está a abertura de uma nova conta bancária e a limitação do uso apenas para custos judiciais.



