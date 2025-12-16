Ter, 16 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Ambipar: Tribunal no Texas marca audiência para avaliar proposta de financiamento

O objetivo é avaliar a proposta da holding brasileira de um financiamento de até US$ 3 milhões para o custeio do processo de Chapter 11

Reportar Erro
AmbiparAmbipar - Foto: Divulgação

O Opportunity, que por meio de fundos é o segundo maior acionista da Ambipar Response, enviou documentos ao juiz no Texas contra a proposta desse financiamento

O juiz Alfredo Pérez, responsável por avaliar a recuperação judicial da Ambipar Emergency Response nos Estados Unidos, fará uma audiência na sexta-feira, 19, com credores e acionistas do grupo. O encontro será no Tribunal de Houston, no Texas, com início às 13 horas (de Brasília).

O objetivo é avaliar a proposta da holding brasileira de um financiamento de até US$ 3 milhões para a Ambipar Response bancar o custeio do processo de Chapter 11, o equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos.

Leia também

• Justiça impede que bancos vendam ações da Ambipar, que está em recuperação judicial

• Justiça defere pedido de recuperação judicial da Ambipar

• Crise na Ambipar: Justiça reconhece Rio como foro para decidir sobre processo de recuperação

A iniciativa, segundo os advogados da Ambipar, na proposta apresentada em novembro no tribunal do Texas, busca "assegurar liquidez mínima para a reestruturação", mantendo flexibilidade para captar recursos adicionais.

O Opportunity, que por meio de fundos é o segundo maior acionista da Ambipar Response, enviou documentos ao juiz no Texas contra a proposta desse financiamento. Entre as alegações, a gestora argumenta que a holding retirou todo o caixa da subsidiária americana e essa proposta de financiamento deixa isso claro.

Entre os condicionantes para receber estes recursos, está a abertura de uma nova conta bancária e a limitação do uso apenas para custos judiciais.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter