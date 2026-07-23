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exportações Amcham: Tarifa acumulada de 37,5% vai afetar US$ 10,7 bilhões em exportações brasileiras aos EUA A alíquota adicional anunciada nesta quinta-feira "agrava as condições de acesso das exportações brasileiras ao mercado norte-americano", diz a entidade. Para a Amcham, a nova determinação "tende a aprofundar a trajetória de retração do comércio bilateral

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A sobretaxa de 12,5% anunciada hoje pelos Estados Unidos — que se somarão às de 25% anunciadas na semana passada —, vai afetar 85% de três mil produtos exportados do Brasil aos Estados Unidos, calcula a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham). Segundo a entidade, as tarifas de 37,5% atingirão US$ 10,7 bilhões em produtos enviados ao país.

A alíquota adicional anunciada nesta quinta-feira “agrava as condições de acesso das exportações brasileiras ao mercado norte-americano”, diz a entidade. Para a Amcham, a nova determinação “tende a aprofundar a trajetória de retração do comércio bilateral”.

A Câmara rechaçou a ideia de reciprocidade, que, em sua visão, “não contribui para superar as divergências atuais e apresentam elevado risco de provocar uma escalada política e comercial”, movimento que agravaria os impactos econômicos.

Como método para reverter as sobretaxas, a Amcham defendeu a “continuidade das negociações entre os dois governos para tentar reverter as sobretaxas”, movimento que ampliaria a previsibilidade para as empresas e investidores, além de ajudar a construir “uma agenda bilateral positivo”.

A Câmara diz ainda que a medida anunciada nesta quinta-feira poderá elevar custos para empresas e consumidores americanos, fragilizar cadeias produtivas integradas entre os dois países e afetar os investimentos bilaterais.

"A nova tarifa amplia os impactos negativos sobre as exportações brasileiras, com diversos setores sujeitos a sobretaxas expressivas de 37,5%. A reversão desse cenário passa necessariamente pela retomada das negociações entre os dois governos. O entendimento bilateral é o caminho mais eficaz para atender aos interesses de ambos os lados", disse em nota Abrão Neto, presidente da Amcham.

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