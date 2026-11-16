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Crescimento América Latina pode crescer 5,1% a mais em uma década com ampla adoção de IA Região vê nos países asiáticos um exemplo de como incorporar a digitalização como motor de crescimento

A economia da América Latina e do Caribe poderia crescer 5,1% a mais na próxima década se a região adotasse amplamente a inteligência artificial (IA), segundo um estudo publicado nesta segunda-feira (16) pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

"Com uma adoção ampla e de alto impacto da IA, o PIB regional poderia aumentar 5,1% em uma década", explica o relatório Desenvolvimento nas Américas, dedicado à nova tecnologia.

"Em um cenário de alta adoção e alto impacto sobre a produtividade, a produtividade total dos fatores (PTF) da região poderia aumentar 2,3%", acrescentam os autores.

A região registrou um crescimento real médio de aproximadamente 1,4% na última década, descontada a inflação, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A produtividade é o grande desafio da região há seis décadas, o que tem afetado sua capacidade de crescimento: atualmente, o PIB per capita da América Latina e do Caribe equivale a aproximadamente um quarto do registrado nos Estados Unidos.

Os países desenvolvidos e as economias emergentes de regiões como a Ásia incorporaram a digitalização como motor de crescimento, enquanto a América Latina ficou para trás.

"Já vimos isso com a eletricidade há 100 anos", explicou Julián Cristia, economista principal do Departamento de Pesquisa do BID e um dos coautores do relatório, durante uma entrevista coletiva por videoconferência.

"Se não houver uma reorganização importante para aproveitar a tecnologia, os ganhos de produtividade serão limitados", afirmou.

Apenas 26% dos latino-americanos afirmam ter utilizado serviços digitais para interagir com o governo, por exemplo, para declarar impostos, em comparação com 70% nos países desenvolvidos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Um percentual semelhante (27%) utilizou recentemente a internet para fazer compras, contra 66% nos países da OCDE.

Nesse contexto, 35% dos adultos da região declararam utilizar inteligência artificial generativa em 2025-2026, contra 58% nos Estados Unidos.

Cristia explicou que "os governos terão um papel fundamental e precisam trabalhar primeiro para oferecer o que chamamos de condições necessárias", como acesso a conexões rápidas e incentivo ao uso da IA em seus portais na internet, por exemplo, com chatbots (robôs de conversação) para facilitar a interação com os usuários.

A Costa Rica implementou um sistema de balcão único eletrônico em 2014. Suas exportações cresceram 46% graças a esse processo, destaca o estudo.

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