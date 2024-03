A- A+

negócios American Airlines fecha acordo de US$ 7 bilhões com Embraer para compra de até 133 aeronaves Contrato inclui compra de 90 aeronaves e possibilidade de pedido adicional de outras 43; companhia americana também encomendou jatos da Boeing e Airbus

Em comunicado ao mercado, a Embraer informou nesta segunda-feira que fechou com a American Airlines um acordo para a compra de até 133 aeronaves - com pedido de 90 jatos e o direito a compra de outros 43, todos do modelo E175, para aviação comercial. O acordo pode superar o valor de US$ 7 bilhões.

As aeronaves, que terão 76 assentos, vão ser direcionadas para a aviação regional da American Airlines nos Estados Unidos. Com a compra, a companhia pretende aposentar todas as aeronaves com capacidade para até 50 assentos até o fim da década. “A expectativa é que os jatos regionais com duas classes de cabine dominem a frota regional da American Airlines assim que as entregas dos novos E175 da Embraer forem concluídas”, acrescenta o documento.

Pedido total de 260 aeronaves

O CEO da American Airlines, Robert Isom, em comunicado, destacou que o pedido irá fortalecer a frota da companhia com aeronaves “mais novas e mais eficientes”. Esse foi o maior pedido de aeronaves E175 já feito pela empresa americana, lembrou o presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer, que acrescentou que o E175 é a “espinha dorsal da aviação regional dos Estados Unidos”.

Ao todo, a American Airlines anunciou a compra de 260 novas aeronaves na frota, incluindo as da Embraer. Além dos pedidos para a fabricante brasileira, a companhia firmou acordo para compra de 85 Airbus A321neo e 85 Boeing 737 MAX 10.

Com os novos acordos, a companhia soma 440 aeronaves em encomenda, com foco na renovação da frota regional. A empresa também informou que irá modernizar aeronaves A319 e A320 a partir de 2025.

