American Airlines reforça apoio à reestruturação da Azul e reafirma parceria com a Gol

PARCERIA

A American Airlines demonstrou apoio à reestruturação financeira da Azul e reafirmou seu compromisso com a parceria estratégica com a Gol. "Estamos confiantes de que o plano da Azul para fortalecer seu futuro será extremamente positivo para o mercado de aviação brasileiro e para os viajantes de, para e dentro do Brasil", afirmou o vice-presidente e diretor de estratégia da companhia aérea norte-americana, Stephen Johnson, em nota.

O executivo também ressaltou o potencial combinado das malhas aéreas da American e de seus parceiros na região, como Gol e JetSmart, com a rede da Azul. Segundo ele, essa integração trará "outra opção única" para viajar e ainda mais conectividade no Brasil e em toda a América do Sul.

Contudo, apesar do apoio à Azul, a American enfatizou que sua aliança com a GOL segue sólida. "A Gol continua sendo uma parceira-chave para a American", disse Johnson. Ele lembrou que, juntas, as companhias construíram o maior programa de milhagens conjuntas das Américas, unindo o AAdvantage, da American, ao Smiles, da Gol.

Atualmente, a parceria oferece acesso a 230 destinos nos Estados Unidos e mais de 75 na América do Sul. Os passageiros frequentes das duas companhias desfrutam de benefícios recíprocos e uma experiência integrada ao viajar pela ampla rede compartilhada.

"Estamos empolgados com o futuro da nossa parceria", concluiu Johnson, reiterando o compromisso da American com o fortalecimento das conexões aéreas nas Américas. A American Airlines atua na América Latina desde 1942 e atualmente voa para 14 destinos na América do Sul.

