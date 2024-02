A- A+

NEGÓCIOS Americana Krispy Kreme, de Donuts, chega ao Brasil em parceria com rede de lojas de conveniência A operação, em uma joint venture com a AmPm, começará por São Paulo entre o fim deste ano e o início de 2025

A americana Krispy Kreme, de donuts (rosquinhas açucaradas), vai fincar bandeira no Brasil entre o fim deste ano e o início de 2025. A operação contará com unidades próprias e presença na rede de lojas de conveniência AmPm, dos postos Ipiranga.

As duas empresas assinaram um contrato, na última semana, como antecipou a Folha de S. Paulo, criando uma joint venture para trazer uma das grandes redes de Donuts dos EUA ao país. A principal concorrente da Krispy Kreme é a Dunkin' Donuts, que já opera no Brasil.

Já presente em 39 países e somando mais de 14 mil pontos de venda, o grupo americano vem investindo em sua expansão internacional, tendo iniciado suas atividades em Paris, capital francesa, no fim do ano passado.

Mercado prioritário

No anúncio divulgado pela Krispy Kreme, na semana passada, sobre a chegada da marca ao Brasil, a empresa classifica o país como um mercado prioritário para sua expansão.

As primeiras lojas ficarão em São Paulo. E o modelo de funcionamento aqui será similar ao já adotado em outros países pela estrangeira, usando parceria com grandes redes varejistas, principalmente do setor de alimentos. A AmPm tem 1.500 lojas de conveniência espalhadas pelo país.

“Esse movimento reforça nossa posição como um varejo único, com portfólio exclusivo associado a marcas icônicas”, diz Renato Stefanoni, presidente da AmPm, em nota divulgada pela empresa.

Com sede na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, a Krispy Kreme fechou 2023 com US$ 1,7 bilhão em receita, alta de 10,2% na comparação com o ano anterior. O lucro líquido ajustado recuou para US$ 46,2 milhões, ante US$ 49,6 milhões em 2022.

