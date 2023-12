Americanas agora busca sócios para marketplace e Ame

A- A+

Em apresentação a credores na manhã desta terça-feira 912), a Americanas detalhou o processo de venda de parte de suas operações e a busca de parcerias estratégicas para suas operações na internet.

Além da Hortifruti Natural da Terra e da Uni.co, a varejista detalhou a intenção de criação de duas novas UPIs, unidades que reúnem ativos de forma a facilitar o processo de venda ou busca de sócios estratégicos para empresas que atravessam processo de recuperação judicial.

Assim, foi criada a "UPI Digital", que é composta pela operação de varejo digital e inclui a plataforma de venda comissionada de produtos e serviços de terceiros (marketplace), bem como os ativos necessários para a prestação do serviço. A UPI pode incluir a operação de revenda digital e acesso a rede de lojas físicas com integração para viabilizar a operação chamada 020 (online para offline) e as marcas vinculadas ao varejo digital, segundo a Americanas.

A outra é a "UPI AME", que reúne a autorização do Banco Central responsável pelos serviços de "wallet" (carteira). O AME funciona como meio de pagamento e tem um programa de fidelidade com a concessão de cashback.

Segundo fontes, a ideia é a busca de um parceiro estratégico para essas operações no mundo online. "A criação dessas duas UPIs é deixar as portas abertas, mas não há previsão de venda das operações. Com as UPIs, é considerar alternativas para a busca de parcerias estratégicas", completou essa fonte.

Camille Faria, diretora financeira da Americanas, explicou aos credores na apresentação que o plano prevê a constituição de 4 UPIs. Segundo ela, a "UPI Digital" e a "UPI Ame" têm como objetivo dar "flexibilidade para a companhia conduzir transações que agreguem valor a sua estratégia".

A varejista marcou para a próxima terça-feira a assembleia geral de credores para tentar aprovar seu plano de recuperação judicial, que envolve uma capitalização de até R$ 24 bilhões.

As outras duas UPIs envolvem o Hortifruti Natural da Terra, com 75 lojas em quatro estados e com três centros de distribuição, e os 70% das ações da Unico.co, dona da rede Imaginarium e Puket, percentual que pertence à varejista.

- O nosso plano prevê a criação de quatro UPIs. É importante ressaltar que no caso de Hortifruti e Uni.co o plano prevê uma obrigação de conduzir planos organizados de venda dentro do período de supervisão judicial, que ocorre normalmente no mínimo nos 24 meses posteriores à homologação do plano. Já as outras duas UPIs foram previstas para dar mais flexibilidade para a gente conduzir transações que agreguem valor para a estratégia da Americanas - disse ela na apresentação.

Camille explicou que o primeiro R$ 1 bilhão levantado com o recurso das vendas será usado para fazer pagamentos antecipados das debêntures. Já o que exceder R$ 1 bilhão até R$ 2 bilhões serão recursos disponíveis para as atividades da companhia, por exemplo.

Nos últimos meses, a varejista tentou vender a rede Hortifruti e a Uni.Co, mas enfrentou dificuldades, pois os interessados ofereceram preços abaixo do mercado. A companhia, então, suspendeu temporariamente o processo de venda até aprovar o plano de recuperação judicial.

