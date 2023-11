Americanas: aporte de credores e acionistas será de 25 vezes o valor de mercado da empresa

A Americanas (AMER3) vai receber um aporte de até R$ 24 bilhões de seus credores e de seus três acionistas de referência, como parte de seu plano de recuperação judicial. O acordo com credores, que vai viabilizar a apresentação deste plano, foi firmado hoje após meses de negociações e até disputas judiciais, informou a empresa.

O valor a ser injetado na companhia representa nada menos do que 24 vezes seu atual valor de mercado. A empresa vale hoje menos de R$ 1 bilhão na Bolsa de Valores, segundo dados do fechamento da última sexta-feira.

A Americanas, que no auge já chegou a ter valor de mercado de R$ 66,47 bilhões no auge, em agosto de 2020, viu suas ações derreterem após virem à tona, em janeiro desde ano, “inconsistências contábeis” de mais de R$ 20 bilhões em seus balanços financeiros.

Hoje, a empresa vale R$ 992 milhões na Bolsa de Valores.

Veja, abaixo, o sobe e desce no valor da empresa na Bolsa. Os dados são do encerramento dos negócios em cada ano.

2018: R$ 19,215 bilhões

2019: R$ 32,884 bilhões

2020: R$ 42,331 bilhões

2021: R$ 28,393 bilhões

2022: R$ 8,709 bilhões

Hoje: R$ 992 milhões