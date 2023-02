Americanas: Bradesco tenta impedir pagamento antecipado a credores trabalhistas e pequenas empresas

A- A+

O Bradesco entrou com ação na Justiça contra a Americanas pedindo que seja rejeitado e vedado o pagamento de qualquer credor sujeito a recuperação judicial antes da aprovação do plano, que deve ser apresentado até o dia 20 de março.

Ontem, a varejista conseguiu aval para pagar de forma antecipada cerca de 1.300 credores trabalhistas e pequenas e médias empresas no valor de R$ 192,4 milhões.

A informação foi antecipada por Lauro Jardim em seu blog. O banco, que ontem teve derrota no Superior Tribunal Federal, após ser impedido de fazer busca e apreensão por liminar do ministro de Alexandre de Moraes , disse hoje que a varejista se serviu de “tutela cautelar para suspensão de toda sorte de obrigações a despeito de disposições contratuais livremente convencionadas com seus credores”.

O banco alega na ação que o “pagamento de qualquer crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial so poderia acontecer após a aprovação do plano respectivo”. Ou seja, na prática, o banco não quer que os pequenos credores receberam agora.

A instituição diz que o pagamento agora não se justifica porque o “plano, sequer apresentado, repita-se, não alterará as condições de pagamento originariamente contratadas para esses credores”. Para o Bradesco, o plano ainda será negociado.

A Americanas tem dívida de R$ 42,482 bilhões e 9.462 credores.

