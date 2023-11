Americanas: como vai funcionar o plano de recuperação judicial? Veja os próximos passos da varejista

A- A+

A Americanas divulgou nesta quinta-feira (16) os resultados financeiros da empresa de 2021 e 2022. Os dados da companhia revelam o rombo que é resultado de um complexo esquema de fraude. A divulgação desses números era bem aguarda, já que eles são essenciais para a votação do plano de recuperação judicial.

O balanço revelou um prejuízo de quase R$ 20 bilhões nos últimos dois anos. Em 2021, o lucro líquido de R$ 544 milhões foi revisado para uma perda de R$ 6,2 bilhões. Em 2022, o prejuízo foi de R$ 12,9 bilhões. Veja os próximos passos da companhia. O tamanho do rombo causado pela fraude contábil ficou na casa dos R$ 25 bilhões.

Fechamento de lojas

Em entrevista ao Globo, o Leonardo Coelho Pereira, CEO da varejista, revelou que foram fechadas 121 lojas ao longo de 2023, número que pode aumentar, já que outras 60 podem ser encerradas.

Negociações com credores

Credores acompanharam na manhã desta quinta-feira a apresentação dos balanços financeiros de 2021 e 2022. O principal desafio à frente para a Americanas será convencê-los a aprovar o seu plano de recuperação, o que vai incluir descontos às suas dívidas para dar sobrevida à empresa.

Entre os representante dos credores, a análise geral, segundo fontes, é que os dados apresentados não prejudicaram os ânimos dos bancos em aprovar o plano.

A fonte destacou, no entanto, preocupação com as datas para tentar fazer a assembleia ainda neste ano, conforme revelado pelos executivos na manhã desta quinta-feira. Isso porque é preciso um prazo de 20 dias para publicar o edital por conta da individualização dos bondholders, detentores de títulos de dívida.

"Seria preciso ter uma data até a próxima quarta-feira", destacou.

O tamanho do rombo causado pela fraude veio dentro do esperado, na casa dos R$ 25 bilhões. Agora, na reta final das negociações, os bancos ainda tentam melhorar parte da proposta do plano de recuperação judicial, com melhores prazos de pagamento, que hoje vão até 20 anos, por exemplo.

Assembleia Geral de Credores

A Americanas deve marcar na próxima semana uma data para a Assembleia Geral de Credores, onde serão discutidos os termos jurídicos do plano de recuperação judicial com os que têm dinheiro a receber. A execução das dívidas foi suspensa no âmbito da recuperação judicial até a aprovação do plano.

Segundo fontes, o plano da companhia é marcar a assembleia de credores para o dia 19 de dezembro, véspera do recesso o judiciário A expectativa dos gestores é reduzir o endividamento bruto de R$ 37,3 bilhões para algo entre R$ 1 bi a R$ 1,5 bi em 2025.

De acordo com Coelho, a maioria dos credores devem aprovar o plano de recuperação judicial. De acordo com o CEO da varejista, mais de 60% dos valores que estão na recuperação judicial estão alinhados com o que plano foi apresentado.

Homologação do plano

A rede varejista tem dívidas de R$ 42,5 bilhões e 9.462 credores. Uma das etapas do plano, após a aprovação do plano de recuperação, é a costura de um acordo entre os fornecedores que têm a receber mais de R$ 12 mil. Se aceitarem receber apenas R$ 12 mil, poderão ter acesso aos recursos em até 30 dias após a homologação do plano de recuperação.

Já os fornecedores com valores a receber de até R$ 12 mil vão ser pagos integralmente em até 30 dias contados da data da homologação do plano. A condição para isso é a aprovação do plano.

Recuperação do valor de mercado

Com o plano de recuperação judicial finalizado, a projeção é que a companhia tenha finalmente capacidade de ter uma estrutura de capital equilibrada, com a expectativa de um Ebitda (geração de caixa operacional) de R$ 2,2 bilhões para 2025. Será o caminho para voltar ao seu funcionamento normal.

