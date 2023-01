A- A+

Dívida Americanas confirma ao mercado dívida de R$ 40 bilhões neste sábado (14) Os reajustes que precisarão ser feitos poderão impactar no volume de capital de giro e antecipar o vencimento de débitos

A Americanas publicou hoje fato relevante ao mercado em que confirma que as “inconsistências contábeis” de R$ 20 bilhões podem levar a empresa a um endividamento de R$ 40 bilhões, conforme antecipou o colunista do Globo, Lauro Jardim.

De acordo com a varejista, os reajustes nos lançamentos da companhia poderão impactar nos resultados finais divulgados nos respectivos exercícios anteriores, com “alteração do grau de endividamento da empresa e/ou volume de capital de giro, implicando, acarretando o vencimento antecipado e imediato de dívidas em montante aproximado de R$ 40 bilhões”.

De acordo com a Americanas, o BTG Pactual já notificou a companhia para declarar o vencimento antecipado de mais de R$ 1,2 bilhão.

Na última quarta-feira, o executivo Sergio Rial, renunciou a residência da Americanas nove dias após ter assumido o cargo ao identificar a um rombo de ao menos R$ 20 bilhões no balanço contábil da empresa. O problema levará a companhia a precisar de capital, uma vez que seu patrimônio líquido de pelo menos os últimos dois anos precisará ser recalculado, disse Rial.

