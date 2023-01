A- A+

Crise Americanas consegue desbloquear R$ 1,2 bilhão do BTG Decisão é do desembargador Flavio Horta Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

A Americanas obteve vitória contra o BTG e conseguiu o desbloqueio do valor de R$ 1,2 bilhão. A decisão é do desembargador Flavio Horta Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

Na decisão, o magistrado diz que "os recursos serão utilizados somente para a atividade fim e sob direta gestão dos Administradores Judiciais até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança".

O desembargador disse que tomou a decisão tendo como base a recuperação judicial da empresa, conferida pela Justiça na última quinta-feira.

A Americanas vem sendo alvo de uma série de ações de bancos credores que estão pedindo na Justiça que o processo de recuperação judicial seja suspenso. O Safra tentou, mas o pedido foi negado pelo TJ.

O Santander também entrou com ação similar. O banco pediu ainda que diretores, membros do Conselho de Administração, Fiscal e do Comitê de Auditoria da Americanas, que passaram pela companhia nos últimos dez anos, sejam obrigados a depor sobre a descoberta das "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões nos balanços.

As "inconsistências" estão na origem da crise que levou a Americanas a entrar em recuperação judicial na última quinta-feira.

Veja também

Crise Americanas: representante da empresa se reúne pela primeira vez com sindicatos