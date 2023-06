Americanas: CPI quer ouvir ex-diretores acusados de fraude na primeira semana de julho

A- A+

A CPI da Americanas planeja ouvir os ex-diretores da empresa acusados de ter cometidos fraude, como Miguel Gutierrez e Timotheo Barros, na primeira semana de julho, segundo o presidente da comissão, Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE).

Na próxima terça-feira (20), os deputados da comissão votarão uma série de requerimentos para convocações e pedidos de documentos. Entre os pedidos, estão os depoimentos dos presidentes dos bancos Itaú, Santander, protocolados na última quarta-feira.

Também na terça-feira, devem comparecer à CPI representantes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Banco Central (BC).

Na semana seguinte, do dia 27, os deputados estarão em suas bases para a comemoração do São João no Nordeste. Por isso, os trabalhos devem ser retomados apenas no início de julho.

Entre outros requerimentos de deputados que devem ser votados na semana que vem, estão os pedidos de quebra de sigilo dos ex-executivos da Americanas, bem como de seus acionistas de referência Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.

A CPI também quer ouvir investigadores que já estão apurando as supostas fraudes na Polícia Federal, no Ministério Público.

