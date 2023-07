Americanas demite cerca de 2 mil funcionários em três semanas

A- A+

A Americanas tem intensificado o ritmo de demissões em meio à sua reestruturação. A varejista, que está em recuperação judicial e terá de reapresentar balanços contábeis devido a uma já admitida fraude bilionária, já desligou neste mês, até a semana passada, cerca de 2 mil funcionários. Isso representa quase a metade dos cortes promovidos pela empresa desde o fim de março.

As informações constam dos relatórios apresentados pela própria Americanas à administradora judicial da recuperação judcial, que são atualizados semanalmente. Em 19 de março, a Americanas tinha 40.121 funcionários. Na sexta-feira passada, chegou a 35.741, o que sinaliza ao menos 4.300 demissões, sem considerar eventuais reposições de postos de trabalho.

A semana passada, de 17 a 24 de julho, concentrou o maior corte de pessoal: foram 1.404 desligamentos. Nas duas semanas anteriores, as demissões ficaram em um patamar próximo a 300.

O número de lojas, no entanto, cresceu desde março, quando eram 1.777 unidades em 19 de março, data de fechamento do primeiro relatório da Americanas à administradora judicial. Na semana passada, a cifra estava em 1.825 lojas.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patah, que também comanda a central sindical UGT, parte das demissões é de funcionários da rede Hortifruti em São Paulo.

Houve, ainda, o fechamento de uma loja da em Mato Grosso do Sul, além de cortes nas áreas de tecnologia.

— Temos conversado muito com a empresa sobre as demissões. Aqui em São Paulo, houve ao menos 90 cortes de um supermercado da marca Hortifruti. Eles têm feito homologações pelo sindicato, então conseguimos acompanhar e tentar realocar os demitidos em outras empresas. Na próxima semana, de 1 a 4 de agosto, faremos um mutirão de empregos e quem tiver sido alvo de cortes na Americanas poderá buscar emprego ali — afirmou Patah.

Procurada, a Americanas disse em nota que "diante da reestruturação de algumas frentes de negócio a partir de seu plano de transformação, realizou o desligamento de colaboradores".

"A companhia segue com foco na manutenção de suas operações e no aumento de sua eficiência. A Americanas reforça seu comprometimento com a transparência na relação com os sindicatos, mantendo-os informados dos movimentos de reestruturação, assim como garante o cumprimento integral e tempestivo de suas obrigações trabalhistas, na forma da legislação vigente", afirma o documento.

Veja também

Brasil Saúde e Educação são os ministérios mais afetados por bloqueio de R$ 1,5 bi do Orçamento