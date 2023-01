Americanas desiste de patrocinar o BBB23 às vésperas da estreia

A- A+

A Americanas decidiu nesta sexta-feira (13) cancelar o patrocínio do programa Big Brother Brasil (BBB) após a descoberta de um rombo de R$ 20 bilhões. A varejista era dona de uma cota master do reality show mais popular do país, que começa nesta segunda-feira. Na quinta-feira, foram divulgados os participantes ao longo da programação da Globo.

A varejista era uma das maiores anunciantes do programa, com a chamada "Cota Big", com ações de marketing previstas ao longo de todo o programa.

A Americanas S.A. informa que cancelou sua participação no BBB23. Neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio e no propósito de oferecer a melhor experiência a seus clientes, parceiros e fornecedores. A Rede Globo segue como relevante parceira na estratégia de marketing e comunicação da Americanas S.A, disse a empresa

No ano passado, a Americanas patrocinou as principais provas do reality, como a da escolha do líder, com a criação de cupom de descontos para os consumidores. O BBB era o maior investimento de marketing individual da empresa.

O programa é um dos mais populares da Globo, com recordes consecutivos de audiência e engajamento nas redes socais. Segundo fontes do mercado publicitário, o programa conta com mais de 30 patrocinadores. Segundo um executivo do mercado publicitário, há fila de espera de empresas para patrocinar o programa.

