Americanas deve até para Facebook e Spotify. Veja quem mais está na lista

A Americanas apresentou sua lista esperada lista de credores à Justiça. No documento, a varejista informa ter dívidas de R$ 41,231 bilhões e 7.720 credores. A lista veio menor que a informada pela própria companhia anteriormente, que havia dito que eram 16.300 credores e dívidas de R$ 43 milhões.

Entre os credores estão desde bancos e fabricantes de chocolate a gigantes de tecnologia, como Facebook e Spotfy. A informação foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim.

Do total da dívida, a trabalhista (chamada Classe I) soma R$ 64, 842 milhões. Os trabalhadores têm preferência no recebimento.

Os quirografários (credores sem garantia real, em que se incluem bancos e fornecedores) têm R$ 41,056 bilhões a receber e os credores da classe IV (microempresas e empresas de pequeno porte), R$ 109,484 milhões.

A Americanas entrou em recuperação judicial em 19 de janeiro, após revelar um rombo contábil de R$ 20 bilhões. Mal a lista de credores foi divulgada, já começou a ser contestada.

O banco BV disse em nota que "a lista de credores enviada pela Americanas à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro não reflete a sua real exposição". Em 11 de janeiro, data de divulgação do fato relevante no qual a Americanas reconheceu suas inconsistências contábeis, "o banco BV era credor de Cédulas de Crédito Bancário devidas pela Americanas com saldo devedor de aproximadamente R$ 206 milhões", disse a instituição em nota.

Na lista divulgada pela Americanas, o valor da exposição do BV é de R$ 3,282 bilhões, o que o colocaria entre os maiores credores.

Segundo o BV, ele já informou os valores dos créditos de sua titularidade via notificação extrajudicial a Americanas e "vai reiterar a informação, nos autos do processo de recuperação, requerendo a imediata correção dos valores".

Dívida com gigantes de tecnologia

As big techs e outras empresas de tecnologia estão na lista de credores da Americanas.

Google tem a receber cerca de R$ 94 milhões.

A Meta, dona do Facebook e Instagram, tem a receber R$ 1,325 milhão.

O Twitter também está na lista, com R$ 304,590 mil.

Tem até serviços de streaming, como Spotify, com R$ 64,889 mil a receber.

A varejista tem dívida de R$ 8 mil com a Pinterest.

Há outras marcas conhecidas dos consumidores:

Samsung (R$ 1,209 bilhão)

Motorola (R$ 160 milhões),

Multi (quase R$ 57 milhões)

Apple (R$ 98,6 milhões)

Panasonic (R$ 10,7 milhões)

Há ainda teles como Telefônica (dona da Vivo, com R$ 8,8 milhões) e a Claro (com R$ 1 milhão), além de TIM. Tem ainda diversos shoppings no Brasil inteiro. Com a Oracle, o valor chega R$ 3,4 milhões.

Alimentos e bebidas

Na área de alimentos e bebidas, há mais credores:

Ambev (R$ 4,1 milhões), que também é controlada pelo 3G, empresa de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira,l que são acionista de referência da Americanas

Arcor (R$ 5,206 milhões)

Top Cau (R$ 1 milhão), Nestlé (R$ 259,3 milhões)

Mondelez Brasil, dona da Lacta (R$ 93 milhões).

Möet Hennessy (de espumantes e vinhos renomados, R$ 2,6 milhões)

Nissin (dona do miojo, com R$ 635,5 mil).

Há ainda a Unilever, Pepsico e a dona da Brastemp.

Dívida com estados e municípios

Além disso, a empresa informou que tem ainda uma dívida extraconcursal de R$ 4,723 milhões. Segundo especialistas, é a dívida com estados, municípios e órgãos públicos.

