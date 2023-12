Americanas, em recuperação judicial, abre 7 mil vagas temporárias para o Natal

A- A+

Mesmo em crise desde janeiro, quando comunicou ao mercado uma fraude contábil bilionária, a Americanas anunciou nesta terça-feira (5) que vai reforçar seu contingente de funcionários para as vendas de fim de ano.

Para a temporada de Natal, a principal data comercial do país, a companhia vai reforçar sua operação em lojas físicas com a contratação de temporários. De acordo com a varejista, 7 mil profissionais serão recrutados para prestar auxílio nas mais de 1.600 lojas da rede.

Os interessados nas vagas de operadores de loja abertas em todo o Brasil podem se inscrever numa seção específica do site da empresa. A Americanas afirma não ser necessária ter experiência, pois está mirando em jovens que buscam seu primeiro emprego. É preciso ter mais de 18 anos e ensino médio completo. O salário não foi informado.

Após a contratação, informou a varejista, os temporários passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho. A contratação desses profissionais acontece alguns meses após a Americanas ter demitido cerca de dois mil funcionários em apenas três semanas.

A varejista, que está atualmente em recuperação judicial, divulgou em novembro em seu balanço de 2021e 2022 um prejuízo de quase R$ 20 bilhões, o maior da história.

Em entrevista ao Globo, o CEO da varejista, Leonardo Coelho Pereira, revelou que chegou a fechar 121 lojas este ano. E não descartou o fechamento entre 50 e 60 outras lojas nos próximos meses.

Agora, Pereira diz que a contratação dos profissionais temporários para reforçar a operação acontece em um momento em que a companhia está mais focada em categorias como chocolates e outros doces nas lojas físicas. Produtos mais sofisticados como eletrônicos terão maior destaque nas vendas digitais.

“Apostamos na fortaleza do nosso canal físico e entendemos que precisamos reforçar a operação de fim de ano para atender com qualidade e eficiência os nossos clientes. Com as contratações temporárias, oferecemos para esses profissionais a chance de aprendizado e desenvolvimento profissional em uma das maiores operações de varejo do País”, declarou Leonardo Ferreira, vice-presidente de Gente e Gestão da Americanas, em comunicado da companhia.

