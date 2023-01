A- A+

NEGÓCIOS Americanas: Goldman Sachs entra na Justiça com dívida que pode chegar a R$ 408 milhões Banco entrou com recurso pedindo para que seja revertida a proteção de 30 dias dada à varejista

Depois do BTG, agora é a vez do Goldman Sachs (GS) entrar na briga envolvendo a Americanas. O banco entrou com recurso no Tribunal de Justiça pedindo para que seja revertida a proteção de 30 dias dada à varejista após a descoberta das “inconsistências contábeis” de R$ 20 bilhões.

No pedido, o banco argumenta que tem direito a pedir o vencimento antecipado de seus “contratos de derivativos” (contratos baseados em outros ativos).



De acordo com o banco, até a presente data, a volatilidade no valor da exposição pode ser estimada em até US$ 60 milhões (R$ 307 milhões) em duas semanas e, aproximadamente, US$ 80 milhões (R$ 408 milhões) em 30 dias. “Portanto, o atraso pode ser extremamente prejudicial para todas as partes envolvidas”.

Em seu pedido, o Goldman explica que a exposição em contratos de derivativos pode variar rapidamente e, até mesmo em poucos dias. Isso pode, diz, “gerar consequências drásticas”. Para o banco, a manutenção da Justiça em manter a chamada tutela de urgência cautelar para a Americanas “pode ter um grande impacto no valor total do crédito do GS que será sujeito ao futuro processo de recuperação”.



O banco diz que o valor de mercado da dívida do Grupo Americanas perante o Goldman aumentou em aproximadamente US$ 15 milhões, ou quase R$ 77 milhões.

O banco diz que o “vencimento antecipado das Transações de Derivativos não implicará no pagamento imediato (ou bloqueio) de qualquer valor pertencente ao Grupo Americanas ao GS”.

Veja também

Economia Imposto mundial para empresas geraria mais de US$ 200 bi por ano, diz OCDE