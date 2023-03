Americanas oferece pagamento à vista para fornecedor que aceitar plano de recuperação judicial

A- A+

A Americanas ofereceu condições mais vantajosas de pagamento para os credores que aceitarem as condições de seu plano de recuperação judicial, que foi apresentado na noite de segunda-feira (20) e prevê a venda de ativos a porte de R$ 10 bilhões dos acionistas de referência.

A rede varejista tem dívidas de R$ 42,482 bilhões e 9.462 credores. A Americanas entrou em recuperação judicial há dois meses após o então presidente Sergio Rial ter revelado "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões nas contas da varejista.

No plano apresentado à Justiça, os fornecedores que têm a receber acima R$ 12 mil, e que aceitarem receber apenas R$ 12 mil, poderão ter acesso aos recursos até 30 dias após a homologação do plano de recuperação.

Por outro lado, os credores com valores acima de R$ 12 mil, e que não aceitarem receber apenas R$ 12 mil, vão receber um corte de 50% no valor total e o restante será pago em 48 parcelas.

Já os fornecedores com valores a receber de até R$ 12 mil vão ser pagos integralmente em até 30 dias contados da data da homologação do plano. A Americanas tem cerca de 3 mil credores entre os fornecedores.

Já entre os credores que são fornecedores de produtos de revenda, como as indústrias, e que aceitarem as condições do plano anunciadas pela varejista, poderão receber até a totalidade dos seus créditos à vista em até 360 dias após a homologação do plano ou 15 dias após o aumento de capital de R$ 10 bilhões.

Já os que não aceitarem terão corte de 80% e serão pagos em apenas uma parcela no mês de março de 2043.

Veja também

Economia Juros do consignado do INSS serão definidos até sexta-feira (24)