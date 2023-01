A- A+

A Americanas entrou com pedido de concordata Capítulo 15, uma medida que protege seus ativos nos Estados Unidos enquanto o processo de insolvência decorre em seu país de origem.

Representantes da Americanas entraram com o pedido em Manhattan na quarta-feira (25), mostram documentos do tribunal. A decisão impede os credores de confiscar os ativos de uma empresa nos EUA.

A varejista despencou em janeiro depois de se envolver em um escândalo contábil. A empresa, apoiada pelo bilionário Jorge Paulo Lemann, entrou com pedido de falência em um tribunal do Rio de Janeiro em 19 de janeiro.

No comunicado aos investidores, a empresa sinalizou que relatou incorretamente números relacionados a alguns de seus financiamentos e deduziu indevidamente os juros pagos aos credores de seus passivos. Ao todo, havia quase US$ 4 bilhões em “inconsistências” contábeis, de acordo com um documento regulatório.

