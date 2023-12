Americanas: pós-Black Friday, empresa demite mais de 5.500 funcionários em uma semana

A- A+

A Americanas demitiu 5.526 trabalhadores na semana seguinte à da Black Friday, entre 27 de novembro e 3 de dezembro, segundo relatório divulgado pelo administrador da recuperação judicial da companhia. Deste total, 4.876 foram dispensados após o fim do contrato temporário de trabalho.

O relatório data do dia 6, mesmo dia em que a varejista anunciou que irá contratar 7 mil trabalhadores temporários para reforçarem a operação das 1.600 lojas da rede física.

A varejista – que pediu proteção à Justiça após uma fraude de mais de R$ 20 bilhões nos balanços da empresa ter sido revelada no início deste ano - soma 33.861 colaboradores com carteira assinada.

Na semana de 13 a 19 de novembro, o relatório mensal do administrador judicial registra um total de 5.546 contratações, imediatamente antes da Black Friday.

Consta do documento a explicação da companhia de que o quadro de funcionários é sazonal, e varia de acordo com datas fortes e comemorativas do varejo como Páscoa, Black Friday e Natal.

Na semana em que houve mais de 5.500 desligamentos, a Americanas fez 359 contratações. Entre as demissões estão 306 pedidos voluntários para deixar a empresa feitos por iniciativa de funcionários.

