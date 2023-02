Americanas quer antecipar pagamento a credores trabalhistas e PMEs

A- A+

A Americanas pediu à Justiça, através do Escritório de Advocacia Zveiter, para liberar R$ 192,4 milhões para serem pagos à vista aos credores da classe trabalhista e fornecedores enquadrados com microempresa ou empresa de pequeno porte. Medida semelhante já foi feita por empresas como a Oi.

De acordo com a proposta, o pagamento aos credores das duas classes deverá ser efetuado de forma imediata, a partir dos recursos obtidos e a serem obtidos com o financiamento de até R$ 2 bilhões já autorizado no processo de recuperação Judicial.

A proposta apresentada ao juízo da 4ª Vara Empresarial foi formulada na reunião realizada na manhã desta quinta-feira entre os representantes da Administração Judicial e do Grupo Americanas.

A justiça avaliou que a proposta protege tanto os credores trabalhistas, quanto os pequenos fornecedores do Grupo Americanas, que não podem ter sua saúde financeira e sobrevivência em risco em razão da recuperação judicial em curso.

Na ação, a Americanas diz que é medida vai permitir a injeção imediata de recursos na economia de R$ 192,4 milhões e satisfação de mais de 1.300 credores "que necessitam de seus créditos para fins alimentares e para a continuação das suas operações, as quais, sem o pagamento aqui proposto, poderiam sofrer severos prejuízos e acarretar um risco sistêmico em toda cadeia produtiva do país".

