COMPRAS Americanas registra crescimento de 30% no Dia dos Namorados O departamento de bomboniere registrou um aumento de 31% na procura por chocolates no comparativo com o mesmo período do ano passado

A Americanas teve um crescimento de mais de 30% nas vendas gerais entre os dias 7 e 12 de junho, período de compras do Dia dos Namorados.

As regiões Norte e Nordeste foram as que mais se destacaram, com crescimento de 41% e 39%, respectivamente.

O departamento de bomboniere registrou um aumento de 31% na procura por chocolates no comparativo com o mesmo período do ano passado.

A categoria é uma das mais representativas para a companhia, especialmente no redesenho de seu modelo de negócios em meio à recuperação judicial que a companhia enfrenta, após a descoberta de uma fraude de resultados da ordem de R$ 20 bilhões.

A empresa agora foca no mundo físico, com maior atenção às categorias mais tradicionais de suas lojas.

O desempenho das regiões Norte e Nordeste também reforça a estratégia da empresa que vai abrir dez lojas no Nordeste no segundo semestre de 2024.

Desde o início da crise, em janeiro de 2023, houve outras oito inaugurações, duas delas no Rio de Janeiro e as outras seis entre as regiões Norte e Nordeste. O pequeno investimento nesses locais vem após cerca de 160 fechamentos desde o início da crise, em janeiro de 2023.

Outra curiosidade do Dia dos Namorados é que a venda de Playstation 5 na companhia mais que dobrou, em comparação com o mesmo período no ano passado, e os departamentos de telefonia e beleza portátil (artigos como chapinha, secador ou modelador de cachos) cresceram 24% e 17%, respectivamente.

