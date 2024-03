A- A+

FUNDO DE GARANTIA Americanas sugere uso da antecipação do saque-aniversário do FGTS para a compra de ovos de Páscoa Empresa oferece linha de crédito por meio da Ame, seu braço financeiro

Um folheto visto em uma loja das Americanas sugere aos consumidores que seria possível pagar por ovos de Páscoa com uma linha de crédito de antecipação do saque-aniversário do FGTS. O registro foi feito por um cliente e publicado no X (antigo Twitter).

A linha de crédito, como diz o nome, antecipa o valor das parcelas de saque-aniversário do FGTS. Normalmente o trabalhador que aderiu ao saque-aniversário tem direito de sacar esses recursos anualmente, de forma parcial e no mês do seu aniversário.

Não havia aviso de que se tratava de uma linha de crédito, com cobrança de juros. A sugestão da loja causou alvoroço entre os internautas nesta quarta-feira.

Procurada, a Americanas não havia informado quais as taxas cobradas pela Ame na modalidade até a última atualização desta reportagem. Em nota, a empresa disse que "o produto financeiro citado (FGTS) é utilizado de forma ampla por vários setores da economia".

Veja a nota da empresa na íntegra:

"A Americanas informa que o produto financeiro citado (FGTS) é utilizado de forma ampla por vários setores da economia, inclusive pelo varejo e, com a criação do saque aniversário, passou a poder ser usado para compras em várias categorias de sua rede de lojas. A companhia lembra que a utilização do serviço financeiro é apenas mais uma opção de pagamento para o consumidor."

