Americanas tem mais de mil vagas temporárias para trabalhar na Páscoa

A poucos dias da Páscoa, a Americanas contrata operadores de loja para reforçar sua operação de vendas em todo o país. Segundo a rede — presente em mais de 900 cidades —, há mais de mil oportunidades temporárias para quem tem 18 anos ou mais, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar até o dia 10 de abril. Não é preciso ter experiência anterior no varejo para se candidatar.

As inscrições podem ser feitas até 3 de abril, pelo site https://americanas.pandape.infojobs.com.br/Detail/356565.

Os selecionados vão trabalhar com atendimento ao cliente, operação de caixa, precificação de produtos, recebimento e reposição de mercadorias; e organização de itens nas gôndolas e nas parreiras de ovos de Páscoa.

"Seguimos otimistas na realização de um grande evento, honrando nossos compromissos trabalhistas e com nossos parceiros, e confiantes de que estamos no caminho certo para uma plena recuperação", afirmou Leonardo Coelho, CEO da Americanas S.A.

Em nota, a rede informou que opera normalmente dentro das regras do processo de recuperação judicial e que, na quinta-feira, dia 30, pagou salários e benefícios a mais de 40 mil funcionários. A Americanas acrescentou que mantém mais de 1.700 lojas funcionando, com entregas regulares dos pedidos feitos pelo e-commerce, e declarou que mantém o pagamento de aluguéis de imóveis e de obrigações com fornecedores e sellers.

