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PRÊMIO NOBEL Americanos Michael Woodford e Robert Hall ganham o Nobel de Economia Os dois foram premiados por seus estudos sobre "os fundamentos microeconômicos da estabilização macroeconômica"

Os americanos Robert Hall e Michael Woodford ganharam, nesta segunda-feira (12), o Prêmio Nobel de Economia por seus trabalhos sobre como as políticas fiscais e monetárias podem ajudar a estabilizar as flutuações da economia.

Os dois foram premiados por seus estudos sobre "os fundamentos microeconômicos da estabilização macroeconômica", informou o comitê do Nobel.

Hall, professor da Universidade Stanford, é conhecido por pesquisas sobre consumo, emprego, concorrência e salários. Em um estudo publicado em 1978, argumentou que, sob determinadas condições, as decisões de consumo dependem principalmente de novas informações sobre a renda futura, e não apenas dos rendimentos passados. A ideia influenciou pesquisas posteriores sobre como as famílias tomam decisões financeiras.

Woodford, professor da Universidade Columbia, é referência nos estudos sobre política monetária. Sua pesquisa contribuiu para o desenvolvimento de modelos que explicam como os bancos centrais podem influenciar a inflação e a atividade econômica por meio dos juros. Seu livro Interest and Prices, publicado em 2003, tornou-se uma referência acadêmica sobre o tema.

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