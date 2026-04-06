A- A+

CONCENTRAÇÃO Amil retoma controle de hospital e clínica detidos pelo Ímpar no Rio após aval da SG do Cade A operação consiste na aquisição do Hospital Santa Lúcia e da Clínica Medicina Diagnóstica Vitória, antiga Clínica Ricardo Campos, ambos localizados no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ)

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou, sem restrições, ato de concentração entre Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Ímpar Serviços Hospitalares S.A., conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A operação consiste na aquisição, pela Amil, do Hospital Santa Lúcia e da Clínica Medicina Diagnóstica Vitória, antiga Clínica Ricardo Campos, ambos localizados no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ), atualmente detidos pela Ímpar Serviços Hospitalares, uma joint venture entre a Amil e a Diagnósticos da América S.A. (Dasa).

"A presente operação trata de reestruturação dos ativos da Ímpar, que apenas resultará no desfazimento parcial de um ato de concentração, com a (re)consolidação do controle da Amil sobre os ativos alvo", diz parecer sobre o negócio publicado pelo Cade.

Veja também