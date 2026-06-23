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cannabis medicinal AMME se torna a primeira associação do Recife que pode cultivar cannabis para fins terapêuticos Decisão da Justiça Federal em Pernambuco altera a modalidade de fiscalização do trabalho da organização

A 12ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco concedeu autorização judicial à Associação AMME Medicinal para o cultivo e a produção de derivados de cannabis (planta do gênero Cannabis, pertencente à família Cannabaceae e popularmente conhecida como maconha), destinados a fins terapêuticos. Com a decisão, formalizada na última quinta-feira (11), a organização se torna a primeira do Recife a contar com uma licença jurídica para exercer a atividade.

A sentença também autoriza a entidade a manipular, preparar, produzir, adquirir, manter em depósito, transportar, guardar, dispensar, importar e pesquisar produtos derivados da maconha medicinal, destinados ao atendimento de seus associados regularmente cadastrados ou à realização de pesquisas científicas em parceria com universidades.

Para o presidente da AMME, Diogo Dias, a autorização beneficia principalmente os mais de 2.600 associados da organização. Com a decisão, os compostos fitoterápicos fornecidos pela organização podem ser distribuídos aos associados a partir de R$ 120,00, valor significativamente inferior quando comparado às opções disponíveis em farmácias ou por importação.

“Esse é um instrumento com mais robustez jurídica, que traz mais segurança para a manutenção dos nossos trabalhos. Agora, não tem mais o risco de uma invasão policial, por exemplo”, reforça o presidente da associação.

Os subprodutos da cannabis medicinal são utilizados para tratamentos médicos em condições como endometriose, quadros graves de convulsão, Transtorno do Espectro Autista (TEA), mal de Parkinson, Alzheimer e epilepsia.

Processo

De acordo com o advogado da AMME Medicinal, Leonardo de Albuquerque, a sentença concedida à associação foi inovadora, visto que altera a modalidade de fiscalização das atividades relacionadas à maconha medicinal.

“A parte inovadora da sentença é que o juiz mandou a Anvisa fiscalizar a AMME de acordo com diretrizes possíveis para a associação. O juiz não fugiu da norma técnica, mas não vinculou ela às condições de uma big farma, como a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) está acostumada a fiscalizar”, argumenta Albuquerque.

A Anvisa, órgão responsável por controlar o manejo da maconha para fins terapêuticos, não detinha uma regulamentação destinada a associações pequenas e sem fins lucrativos. Com isso, esse tipo de organização era fiscalizado sob os mesmos moldes de grandes empresas industriais e farmacêuticas, fato que inviabilizava o trabalho das associações.

No processo da AMME, no entanto, o juiz Frederico Augusto Leopoldino Koehler utilizou uma normativa nova da Anvisa, a RDC 1.014. A diretriz, formalizada em janeiro de 2026, instituiu a produção de um ambiente regulatório experimental, conhecido como sandbox, pelo prazo de até cinco anos, permitindo a testagem controlada de arranjos produtivos não industriais, em pequena escala.

“A gente vem estudando decisões autoritativas de outras associações e elas são muito vinculadas a outras normas da Anvisa que não regulamentam as atividades das associações. O juiz foi muito sensível com a condição coletiva, orgânica e os limites da associação, e percebeu que não tinha uma legislação específica para as associações que entendesse as condições particulares delas, e decidiu aplicar a resolução da Anvisa 1.014”, complementa advogado.

Instruções

Com a aplicação da RDC 1.014 na sentença, a Associação AMME Medicinal deve seguir instruções específicas, como a manutenção atualizada do cadastro de associados e a adoção de mecanismos de identificação individualizada e rastreabilidade das etapas de cultivo, colheita, processamento, armazenamento e dispensação da cannabis medicinal.

O sandbox promovido pela Anvisa tem caráter excepcional, transitório e temporário. Logo, a decisão da AMME pode ser alterada após a conclusão do experimento, quando deve ser criada uma legislação federal específica sobre o tema ou uma regulamentação adequada por parte dos órgãos do Poder Executivo. “O próximo passo é o desenvolvimento de novos produtos para atender a maior parcela da população, já que a gente recebe muitas receitas de outros produtos que não produzimos ainda”, conclui o presidente.

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