Ampliação da faixa de isenção do IR contribuirá com aceleração econômica em 2026, diz ministra
Segundo Dweck, a mudança no IR ajudará a reduzir desigualdades ao tributar "quem ganhava muito e não pagava nada"
A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse nesta segunda-feira, (15) que a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) vai contribuir com a aceleração da economia brasileira em 2026, junto com o equacionamento das arestas com os EUA e a queda de juros, que, segundo ela, "tende a acontecer o mais breve possível diante de inflação controlada e declinante e da taxa de juros - em especial a americana - em queda".
Segundo Dweck, a mudança no IR ajudará a reduzir desigualdades ao tributar "quem ganhava muito e não pagava nada". A ministra disse ainda que é um absurdo dizer que o Brasil não está reduzindo desigualdades, pois há diferentes medidas complementares neste sentido.
"Já é a segunda vez na história do Brasil que, por um lado, consegue crescer reduzindo desigualdades e que tentam dizer que isso não é verdade", defendeu ela, apontando estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que suportaria a afirmação "O estudo do Ipea é bom porque usa diversas formas de medir desigualdades. O Brasil tem uma das maiores desigualdades, não tem dúvida disso. Mas dizer que não está tendo redução das desigualdades é um absurdo."
Dweck enfatizou o papel das estatais na economia brasileira que, segundo ela, estão indo muito bem no agregado ao responderem por 5% do Produto Interno Bruto (PIB). Ela ainda criticou as sugestões de privatização das estatais. "Vimos o que aconteceu em São Paulo. Bairros de classe altíssima ficaram dois dias sem luz. Imagine em bairros de classe média ou baixa perdendo tudo que têm na geladeira", disse.
Leia também
• Governo prevê novos aumentos de imposto de importação em 2026 e pode arrecadar até R$ 14 bi
• Relator de projeto Antifacção prevê fundo com imposto sobre bets para combate ao crime organizado
• Nova lei permite atualizar valor de imóveis no Imposto de Renda; especialista explica
A Grande São Paulo passou por um longo apagão após uma ventania histórica na semana passada. O serviço de fornecimento de energia elétrica foi privatizado e hoje cabe à Enel.
A ministra admitiu que os Correios passam por uma crise, da mesma forma que empresas em todo o mundo, mas defendeu manter a universalização dos serviços postais. "Estamos trabalhando há um ano para pensar na reestruturação dos Correios", disse, enfatizando que em outros países foi preciso se associar a outros serviços.
De acordo com ela, a sobrevivência do setor de bens de capital no Brasil se deve ao BNDES. "Sem BNDES não haveria no Brasil setor de bens de capital."
Dweck participa do evento "Democracia e Direitos Humanos: Empresas juntas por um Brasil mais igualitário", realizado na sede do banco, na região central do Rio de Janeiro.