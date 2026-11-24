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empreendimentos Ampliação do setor imobiliário impulsiona economia em Pernambuco Mercado imobiliário chegou a registrar, em 2025, uma movimentação de R$10 bilhões em vendas, um crescimento de 53% em relação ao ano anterior

O mercado imobiliário registrou, na Região Metropolitana do Recife, uma movimentação de R$ 10 bilhões em vendas em 2025, um crescimento de 53% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da Brain Inteligência Estratégica, encomendado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE).

Essa chegada de novos empreendimentos imobiliários em uma região representa, além da ampliação da oferta de moradias, a transformação da dinâmica urbana, estimular atividades econômicas e ampliar o potencial de desenvolvimento dos municípios.

“Quando investimos em uma nova região, nosso olhar vai além do potencial imobiliário daquele local. Um empreendimento movimenta uma cadeia de atividades que envolve desde a construção civil e a geração de empregos até o comércio, os serviços e o turismo”, afirma Mariana Wanderley, Diretora Comercial e Marketing da Pernambuco Construtora, empresa que vai entregar mais de 340 novas unidades este ano.

Um dos recentes exemplos é a Rua da Aurora, que passou por um processo de valorização pela Prefeitura do Recife desencadeado pela chegada de novos empreendimentos residenciais, a exemplo do Aurora Prince, primeiro Home Resort do Recife.

A rua que antes era marcada principalmente por prédios antigos, poucas residências e uma oferta limitada de serviços, recebeu novos moradores e estabelecimentos comerciais como restaurantes, bares, lojas, feiras, entre outros serviços.

Já no litoral pernambucano, por exemplo, os empreendimentos imobiliários também desempenham um papel estratégico no fortalecimento do turismo. Projetos voltados à segunda moradia, ao lazer e à hospedagem ampliam a infraestrutura disponível para visitantes e proprietários, movimentando setores como gastronomia, comércio, transporte e serviços.

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