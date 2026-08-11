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empresa aérea Anac amplia restrição à Flybondi e suspende venda de passagens para rota Rio-Buenos Aires Reguladora afirmou que empresa não apresentou informações suficientes para demonstrar a superação dos riscos operacionais identificados

A Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) ampliou a restrição à comercialização de passagens aéreas da argentina Flybondi no Brasil e suspendeu também a venda de novas passagens para a rota Buenos Aires - Rio de Janeiro (Galeão).

Segundo a Anac, a Flybondi não apresentou informações suficientes para demonstrar a superação dos riscos operacionais identificados pela reguladora. A empresa havia recebido prazo adicional até 10 de agosto para comprovar capacidade de manter a prestação regular e contínua do serviço na rota suspensa, mas a documentação encaminhada foi considerada insuficiente.

A Anac informou que a restrição poderá ser revista caso a companhia demonstre capacidade operacional para prestar regularmente os serviços comercializados e comprove a adoção das medidas necessárias para eliminar os riscos identificados.

A manifestação da companhia concentrou-se em compromissos e perspectivas de regularização futura, sem evidências concretas de implementação das medidas necessárias para garantir a operação, segundo a autarquia.

A Anac afirmou que houve redução significativa das operações ao longo de 2026. O número de voos realizados caiu de 576 em janeiro para 50, em junho.

A agência também apontou deterioração dos indicadores de atendimento aos passageiros. O número de reclamações registradas na plataforma Anac Passageiro passou de 214 para 350 nos dois últimos períodos de 30 dias analisados, alta de 63,6%. As reclamações relacionadas a reembolsos também ganharam peso, passando de 26,6% para 42,7% do total de registros.

A decisão não afeta as passagens já emitidas. A Flybondi continua responsável pela execução dos voos comercializados e pelo cumprimento das obrigações previstas na regulamentação.

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