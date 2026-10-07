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Aviação Anac autoriza canadense WestJet a operar voos regulares no Brasil Companhia já anunciou rota sem escalas entre Calgary e Guarulhos, com estreia prevista para 15 de dezembro

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a companhia aérea canadense WestJet a operar voos internacionais regulares de passageiros e de carga com origem ou destino no Brasil.

A permissão consta em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (7).

A WestJet já anunciou em janeiro sua primeira ligação com o Brasil: um voo sem escalas entre Calgary, na província de Alberta, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A rota será o 100º destino direto da companhia a partir de Calgary.

A estreia estava marcada para 8 de novembro, com operação até abril de 2027. Em junho, a WestJet adiou o início para 15 de dezembro e encurtou a temporada, que passou a terminar em meados de fevereiro.

A empresa atribuiu a mudança à alta do custo do querosene de aviação e a uma demanda abaixo do esperado.

Pela programação divulgada, serão três voos semanais, operados com Boeing 787-9 Dreamliner de 320 assentos, divididos entre classe executiva, premium economy e econômica. As partidas de Calgary ocorrem às terças, quintas e domingos; as de Guarulhos, às segundas, quartas e sextas.

Em São Paulo, a aposta da canadense é a conexão com a Latam, sua principal parceira na América do Sul. A WestJet informou que os passageiros poderão seguir para mais de 30 destinos a partir de Guarulhos, entre eles Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Lima e Montevidéu, a depender de aprovações governamentais.

Hoje, a ligação aérea direta entre os dois países é feita pela Air Canada, que voa entre Toronto e Guarulhos.

A WestJet se soma a outras companhias estrangeiras autorizadas pela Anac neste ano. Em junho, a agência liberou a espanhola Wamos Air e a nigeriana Air Peace a operar voos regulares internacionais de passageiros e carga no país.

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