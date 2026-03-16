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aviação Anac autoriza cargueira mexicana a operar regularmente no Brasil Autorização foi publicada no DOU, após empresa cumprir requisitos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a empresa mexicana TM Aerolíneas a operar serviços regulares de transporte aéreo internacional de carga com origem ou destino no Brasil.

Sediada na Cidade do México, a TM Aerolíneas opera comercialmente sob o nome Awesome Cargo e há meses vinha fazendo a rota China-Campinas (SP), com voos fretados.

Segundo a Anac, a autorização publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira (13) foi concedida após a companhia ter cumprido todas as exigências e requisitos legais.

Ainda de acordo com a Anac, a entrada da TM Aerolíneas no mercado brasileiro deve fortalecer a movimentação internacional de cargas, “contribuindo para o aumento da eficiência logística e para a ampliação das rotas disponíveis para o transporte de mercadorias”.

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