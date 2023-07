A- A+

operação Anac autoriza companhia aérea britânica Virgin Atlantic a operar voos diários no Brasil A empresa deverá ter voos diretos entre São Paulo e Londres. A autorização foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a companhia aérea da Inglaterra Virgin Atlantic a operar voos diários de e para o Brasil. A empresa deverá ter voos diretos entre São Paulo e Londres. A autorização foi publicada nesta sexta-feira, 21 de julho, no Diário Oficial da União.

Segundo anúncio da empresa, a expectativa é que a companhia low cost comece a operar no dia 13 de maio de 2024 com voos diários entre os aeroportos de Guarulhos em São Paulo e o de Heathrow. Ainda segundo a empresa, as passagens começam a ser vendidas em agosto, com tarifas a partir de 655 libras esterlinas (R$ 4.016,984 na cotação deste domingo).

A companhia aérea britânica Virgin Atlantic escalou a atriz carioca Juliana Paes para anunciar para o público britânico a estreia de seu primeiro voo para a América Latina, ligando Londres a São Paulo.



Há tempos que a empresa tentava fazer a operação ligando o Reino Unido e o Brasil, fazendo concorrência a arquirrival British Airways. Em março de 2020, a empresa estava finalmente pronta para iniciar as operações, mas teve que abortar a missão com a chegada da pandemia.

Na semana passada, outra companhia internacional de baixo custo, a Arajet, da República Dominicana, também foi autorizada a voar no Brasil. Ela irá operar três voos semanais de Santo Domingo para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A Anac está avaliando outros três pedidos de autorização de companhias que desejam operar no Brasil: duas para transporte de passageiros e uma para transporte de carga. Atualmente, há 33 companhias aéreas estrangeiras autorizadas a operar voos comerciais programados no país.

Veja também

AMÉRICA DO SUL Argentina e FMI decidem bases do acordo para dívida. Veja o que já se sabe