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AVIAÇÃO

Anac autoriza duas novas aéreas estrangeiras a atuar no Brasil

De acordo com a Anac, a medida está alinhada à estratégia de ampliação da conectividade aérea internacional

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A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)  - Foto: Anac/Divulgação

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou duas novas companhias aéreas estrangeiras a operar serviços regulares de transporte aéreo internacional de passageiros e cargas com origem e/ou destino no Brasil. As autorizações foram concedidas à espanhola Wamos Air e à nigeriana Air Peace.

De acordo com a Anac, a medida está alinhada à estratégia de ampliação da conectividade aérea internacional e de fortalecimento da concorrência no mercado brasileiro de aviação.

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Com o aval regulatório, as duas companhias passam a estar habilitadas a operar voos regulares internacionais de passageiros e cargas envolvendo o Brasil, observadas as demais exigências operacionais e acordos internacionais aplicáveis.

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