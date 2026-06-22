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AVIAÇÃO Anac autoriza duas novas aéreas estrangeiras a atuar no Brasil De acordo com a Anac, a medida está alinhada à estratégia de ampliação da conectividade aérea internacional

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou duas novas companhias aéreas estrangeiras a operar serviços regulares de transporte aéreo internacional de passageiros e cargas com origem e/ou destino no Brasil. As autorizações foram concedidas à espanhola Wamos Air e à nigeriana Air Peace.

De acordo com a Anac, a medida está alinhada à estratégia de ampliação da conectividade aérea internacional e de fortalecimento da concorrência no mercado brasileiro de aviação.

Com o aval regulatório, as duas companhias passam a estar habilitadas a operar voos regulares internacionais de passageiros e cargas envolvendo o Brasil, observadas as demais exigências operacionais e acordos internacionais aplicáveis.

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