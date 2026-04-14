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BRASIL Anac lança aplicativo para agilizar reclamações de passageiros contra companhias aéreas Plataforma irá reunir em um só ambiente um espaço para registro e acompanhamento de reclamações

A Agência Nacional de Aviação Civil ( Anac) lança nesta terça-feira um novo canal oficial para buscar informações e resolver proclemas com empresas aéreas: o Anac Passageiro.

A plataforma irá reunir em um só ambiente um espaço para registro e acompanhamento de reclamações com monitoramento da agência, além de informações sobre direitos e deveres dos usuários e das companhias.

Como funciona?

Caso um problema entre passageiro e companhia aérea não seja resolvido, a Anac poderá receber a reclamação diretamente no Anac Passageiro.

Depois do registro, a empresa aérea terá até dez dias para responder.

Após a resposta, o passageiro tem 30 dias para avaliar o atendimento recebido.





Participação obrigatória

A participação na plataforma é obrigatória para todas as empresas que operam voos regulares de passageiros no Brasil.

Mudanças

A mudança permitirá que a Anac aprimore a atuação em âmbito coletivo, identificando falhas recorrentes e agindo em casos de descumprimento sistêmico das regras do setor.

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